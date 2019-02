Vijf inbraken in Clinge

Clinge - Op vrijdagavond werd in vijf woningen in Clinge ingebroken of een poging daartoe gedaan. De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Mocht u informatie hebben die ons kan helpen bij het vinden van de dader(s), dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006).