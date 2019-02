Verdachte overval aangehouden

Zaterdagavond rond 19.50 uur kwam een onbekende man de winkel aan de Brouwhorst binnen. Een medewerkster moest hem, onder dreiging van een wapen, geld meegeven. De man ging er daarna te voet vandoor in de richting van de wijk Brouwhuis. Wij stelden direct een onderzoek in en konden enige tijd na de overval een verdachte aanhouden. Wij sluiten niet uit dat deze verdachte betrokken is geweest bij meerdere overvallen in de omgeving van Helmond. Dit zal verder onderzoek uit moeten wijzen.