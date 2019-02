Man gewond na mogelijke woningoverval

Het slachtoffer werd gewond achtergelaten. De 39-jarige werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In het huis was ook nog een minderjarig kind aanwezig. Deze bleef ongedeerd. Voor het kind is opvang geregeld. Het is onbekend of er iets is buitgemaakt. Het slachtoffer en kind verbleven in de woning. De overvallers zijn gevlucht. Er is nog niemand aangehouden.