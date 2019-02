In Bureau GLD: Jongens betalen met vals geld

Ondanks dat de jongens beiden frisdrank afrekenen bij twee verschillende kassa’s horen ze vermoedelijk bij elkaar. Herken jij (een van) deze jongens of kun je hier iets over vertellen? Neem dan contact op met de politie via het tipformulier, via 0800 - 6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000. (2018413947)

In Bureau GLD besteden we deze week, woensdag 13 februari, 17.20 uur, aandacht aan deze fraude.

In de uitzending tonen we ook camerabeelden van andere opsporingszaken en zoeken we getuigen van een overval op een woning aan de Planetenstraat in Nijmegen.

Nijmegen – Tweemaal inbraak in woning

Op maandag 16 juli 2018 en zondag 22 juli 2018 wordt er ingebroken in een woning aan de Van der Duyn van Maasdamstraat in Nijmegen. De inbreker is op camerabeelden vastgelegd. De rugzak die de verdachte draagt blijkt van de zoon des huizes te zijn. Wie herkent de persoon op de beelden of kan iets over de inbraken vertellen? 2018318383 -2018329174

Nijmegen – Man steelt kleding herenmodezaak

Op donderdag 27 september 2018 rond 13.00 uur neemt een man zonder deze af te rekenen enkele kledingstukken weg uit een herenmodezaak aan de Molenstraat in Nijmegen. De beveiligingscamera heeft de man zeer duidelijk op beeld vastgelegd. Wie herkent hem? 2018436308

Apeldoorn – Mannen stelen smartphones en tablet

Twee mannen lopen omstreeks 12.30 uur rond in een telefoonwinkel aan de Hoofdstraat in Apeldoorn. Even later vragen ze informatie over een abonnement en telefoontoestellen. Als ze vervolgens bij de display in de winkel staan rukken ze enkele toestellen van de display en vluchten de winkel uit. Wie herkent deze mannen of kan iets vertellen over deze brutale diefstal? 2018518420

GETUIGEN GEZOCHT: Poging woningoverval Planetenstraat Nijmegen

Op dinsdagavond 5 februari 2019 proberen twee mannen rond 21.45 uur met geweld binnen te dringen in een woning aan de Planetenstraat in Nijmegen. De mannen doen zich in eerste instantie via de intercom voor als pakketbezorgers. De 79-jarige bewoner heeft door flink verzet de mannen uiteindelijk kunnen tegenhouden. De politie zoekt getuigen. Weet u meer van deze mannen, eventuele voertuigen of looprichting? 2019055023

Meer info & signalement: https://www.politie.nl/nieuws/2019/februari/6/02-nijmegen-politie-zoekt-getuigen-van-poging-woningoverval-planetenstraat.html.

Camerabeelden op Gezocht & Vermist

Op de site van www.politie.nl/gezochtenvermist/bureaugld kun je vanaf 13 februari 2019, 17:20 uur, de beelden van de verdachten van bovenstaande zaken bekijken. En uiterlijk om 19:30 uur ook alle bewegende beelden. Hiervoor kun je op die site op de betreffende opsporingszaak klikken.