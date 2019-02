Topprioriteit voor aanpak woningovervallen senioren

De politie werkt al vanaf 2010 met de Taskforce Overvallen aan de aanpak van dit soort zaken. Daardoor is het aantal overvallen in Nederland gedaald van 2900 in 2009 naar 1100 in 2017. Vorig jaar was er voor het eerst een stijging van vier procent, maar deze gold niet voor de woningovervallen op ouderen. Dat aantal ligt al jaren rond de honderd per jaar.

‘Elke woningoverval is er natuurlijk één te veel’, zegt Van der Stap. ‘We gaan dus met de Taskforce weer stevig door met de opsporing en vervolging.’ Volgens hem wordt in de helft van de gevallen een verdachte aangehouden. ‘Er zijn vaak forensische sporen die tot oplossing van de zaak leiden en ook blijkt vaak dat de verdachten op de een of andere manier aan informatie is gekomen, wat ook weer aanknopingspunten biedt.’