9456 Jongeren één klik verwijderd van cybercrime

De jongeren stonden op het punt te proberen gamegeld te stelen voor de online game Fortnite, een account te hacken op Instagram of een DDoS-aanval op hun school te kopen. Dachten ze. Maar in plaats van te klikken op een video of webpagina die uitlegt hoe je dat moet doen, belandden ze in de door de politie opgezette campagne ‘Je bent slechts één klik verwijderd van cybercrime’ en kregen ze meer informatie over het soort cybercrime dat ze zouden gaan plegen. De video’s die voor de campagne waren opgezet werden de afgelopen dagen 500.000 keer bekeken. Uiteindelijk klikten 9456 jongeren door op de links die hen een stapje dichter bij cybercrime brachten. Achtendertig procent van hen gaf aan niet te weten dat het strafbaar was.