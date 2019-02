Onderzoek Politieacademie: ‘Agent lekt uit onoplettendheid'

Jaarlijks komen er 400 signalen binnen van mogelijke schendingen van vertrouwelijke informatie door politiemensen. Uit dit onderzoek van de Politieacademie blijkt nu dat in een derde van deze zaken daadwerkelijk sprake was van lekken. Vaak blijkt het lekken van vertrouwelijke politie-informatie voort te komen uit onoplettendheid in de alledaagse, uitvoerende politiepraktijk, zo concluderen de onderzoekers. In een beperkt aantal gevallen komt de gelekte informatie bedoeld of onbedoeld criminaliteit ten goede. Volgens de onderzoekers geven de bevindingen geen aanleiding te denken dat georganiseerde misdaad haar houding tegenover de politie/de overheid zou hebben gewijzigd, in die zin dat sprake is van pogingen tot (georganiseerde) infiltratie. De omvang van het probleem lijkt volgens de onderzoekers derhalve beperkt. Uit het onderzoek van de Politieacademie blijkt tot slot dat er geen oververtegenwoordiging is van lekken door medewerkers met een migratie achtergrond.