Onderzoek naar rol wijkagent

Tien jaar geleden nam onderzoeker Jan Terpstra het wijkagentschap al onder de loep. Het huidige onderzoek, dat in opdracht van Politie & Wetenschap is uitgevoerd door de Radboud Universiteit, is daar een vervolg op. Veel van wat Terpstra in 2008 constateerde, is nog steeds actueel. Bij wijkagenten ligt de nadruk al jaren op nabijheid, aanspreekbaarheid, persoonlijk contact met burgers, samenwerking met andere instanties en het bij voorkeur direct reageren op uiteenlopende problemen in de buurt. Tegelijkertijd zijn de verwachtingen en ambities over het wijkwerk de afgelopen tien jaar toegenomen, blijkt uit het onderzoek. De wijkagenten in Nederland proberen wijk, web en politie echt te verbinden en lokale veiligheidsproblemen op te lossen. Hiervoor komen zij met initiatieven als pop-up politiebureaus, rent-a-cop-acties (zoals in o.a. Waalwijk) en de culturele wasstraat in Den Haag.