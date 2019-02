Politie houdt derde verdachte aan voor schietincident

De politie is nog op zoek naar een andere verdachte en roept getuigen die meer weten over (de verblijfplaats van) deze man op zich te melden. Dit kan via een privé bericht op het Facebook account van de politie in Enschede maar ook via telefoonnummer 0900-8844. Mensen die vertrouwelijk met de politie willen spreken kunnen bellen via het Team Criminele Inlichtingen; 079-3458999

(2019050849 AC)