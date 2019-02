Verdachte schietincident in vrijheid gesteld

Beckum Enschede - De 22-jarige man uit Almelo die op donderdag 7 februari werd aangehouden in verband met het schietincident bij een horecagelegenheid aan de Haaksbergerstraat in Beckum op zaterdagavond 2 februari, is vandaag in vrijheid gesteld. De man blijft nog wel verdachte in het onderzoek. Een andere man van 21 jaar uit Almelo zit nog wel vast. Tegen hem is afgelopen vrijdag de bewaring (14 dagen) gelast door de Rechter Commissaris. Bij het schietincident werden drie personen door kogelvuur geraakt, onder wie een 70-jarige vrouw uit Almelo. Zij raakte hierbij zwaargewond en ligt nog steeds in het ziekenhuis.