Hond gedumpt, eigenaar gezocht!

Deze hond, een Staffordshire terriër reu, werd twee weken geleden aangetroffen in het Jagersveld in Zaandam: hij was vastgebonden aan een boom.

Onbekend is wie deze hond heeft vastgebonden en op dit moment is ook niet bekend wie de eigenaar is van deze hond. Omdat het dumpen van dieren een misdrijf is en dit bij deze hond niet uitgesloten kan worden, is de dierenpolitie een onderzoek gestart.

Heeft u informatie over deze hond of bent u de eigenaar van deze hond?Neemt u dan s.v.p. contact op met de dierenpolitie in Zaandam via tel.nr. 0900-8844 of via het contactformulier.

2019022698