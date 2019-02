Getuigenoproep straatroof Kinkerstraat

De politie is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van deze straatroof, of andere informatie hebben. Ook horen we het graag als er mensen zijn die wellicht het duo op de omschreven scooter hebben zien rijden in de omgeving van de Kinkerstraat. Contact opnemen met de politie kan via 0900-8844. Mensen die liever anoniem willen reageren, kunnen dit doen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.