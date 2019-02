Verdachte van oplichting via malafide incassobureaus aangehouden

Uit het onderzoek kwam naar voren dat medewerkers van malafide incassobureaus telefonisch en via de email contact opnamen met slachtoffers, waarin werd aangegeven dat zij incassobemiddelaars waren. De slachtoffers zouden nog openstaande vorderingen hebben die op korte termijn moesten worden betaald. Vaak werd de druk tot betalen opgevoerd door te dreigen met verhogingen en het inzetten van gerechtsdeurwaarders. Ondanks dat de slachtoffers de goederen of diensten nooit hadden afgenomen, besloot een groot aantal van hen om toch het bedrag over te boeken. Meerdere slachtoffers betaalden bijvoorbeeld voor hotelboekingen die zij niet hadden gedaan. De bankrekeningen waarop de bedragen werden overgemaakt en de zogenaamde incassobedrijven bleken verband te houden met de verdachte.



Politie en Openbaar Ministerie vermoeden dat er duizenden gedupeerden zijn van dergelijke criminele praktijken en dat zij voor bijna een miljoen euro’s zijn opgelicht. De recherche heeft voor deze verdachte 25 aangiften in onderzoek. In zijn woning werd een doorzoeking verricht waarbij er een groot geldbedrag, administratie en gegevensdragers in beslag zijn genomen. Ook werd er beslag gelegd op een auto. De verdachte wordt verder verhoord en de recherche sluit meerdere aanhoudingen niet uit.



Het programma Opgelicht van AVRO/TROS besteedde dinsdagavond 12 februari aandacht aan deze vorm van oplichting.