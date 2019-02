Drie winkeldieven aangehouden dankzij Cameratoezicht

De toezichthouder zag via de camera’s op de Heuvelstraat drie winkeldieven lopen die kort daarvoor hadden toegeslagen bij een discountdrogisterij. Hij zag dat ze een grote kledingzaak binnen liepen. Agenten namen buiten positie in. Ze zagen de mannelijke verdachte buiten komen, hij had diverse nieuwe kledingstukken over elkaar heen aangetrokken. Daarna kwamen de twee vrouwen naar buiten. Een van hen had in haar tas gestolen goederen ter waarde van 120 euro. Het gaat onder meer om scheerschuim en make-up. De andere vrouw gooide een gestolen shirt uit haar tas. In de auto waarmee ze naar het centrum gekomen waren zijn nog meer goederen aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Verder onderzoek moet dit nog uitwijzen.