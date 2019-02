Lange vertraging na aanrijding op A58

De politie is met meerdere agenten naar de plek van het ongeval gegaan. Gelukkig raakte niemand gewond, wel beschadigden in totaal acht voertuigen. Drie van die auto’s zijn door een takelbedrijf weggesleept en de andere vijf konden op eigen gelegenheid hun rit vervolgen.

Het is nog onbekend hoe het ongeval kon ontstaan, mogelijk zijn er getuigen die de politie hierover wat meer kunnen vertellen. Reed u vanmorgen omstreeks 08.04 uur op de A58 en hebt u iets gezien dat met dit ongeval te maken kan hebben, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006).

Vermeld bij contact graag zaaknummer 2019-034858.