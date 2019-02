Politie onderzoekt woningoverval

Etten-Leur - Een 33-jarige man uit Etten-Leur is dinsdag 12 februari 2019 omstreeks 21.00 uur in zijn woning aan de Kolgans door twee mannen mishandeld en beroofd. Hij werd met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders is een bekende van de bewoner en was bij hem op bezoek. De recherche stelt een nader onderzoek in.