Vernielingen aan auto’s, vandalen slaan 53 keer toe in wijk Wandelbos

Het gaat vooral om het leksteken van banden (39 x) en het bekrassen van auto’s (9 x). In slechts twee gevallen kon een verdachte worden aangehouden. De autobanden zijn vooral in de avond en nachtelijke uren lek geprikt, in het gebied Bieslookweg / Vlierlaan / Kruizemuntweg, met als piek Kruidenlaan. Daar heeft de politie al een keer een actie gehouden die echter geen resultaat had. Ook zijn er geen getuigen of bruikbare camerabeelden.