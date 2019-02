Vuurwapenvondsten in auto en woning

Vervolgens werd onder leiding van de rechter-commissaris een doorzoeking gehouden in de woning waar de 26-jarige Tilburger meestal verblijft. Dat is bij een 29-jarige vrouw in de wijk Zorgvlied. In een speelgoedauto onder een stoeltje vonden de speurders een airsoftwapen (een balletjespistool) met bijbehorende munitie. Verder werd in de woning nog een echte revolver met munitie en een stoomstootwapen aangetroffen. De verdachten werden in verzekering gesteld. Alleen de 26-jarige Tilburger zit nog vast. De andere twee verdachten zijn gisteren vrijgelaten.