Aanhoudingen na dumpen en in brand steken synthetisch drugsafval

De recherche startte een onderzoek nadat het afgelopen jaar op 7 oktober op de Offenbachlaan in Eindhoven een Mercedes Sprinter vol met chemicaliën in brand werd gezet. De vrachtwagen stond vlakbij een flat en uit voorzorg werden daarom bewoners geëvacueerd. De avond ervoor werd op de Offenbachlaan al een andere Mercedes Sprinter aangetroffen, ook volgeladen met chemisch drugsafval. De eerste bus brandde uit en vanuit de tweede bus lekte drugsafval. Bij het incident van zaterdag 6 oktober lekte zwaar giftig drugsafval op straat. Bij de brand op zondagochtend de 7e, kwamen zeer giftige gassen vrij. Ook dat was een gevaar voor de gezondheid van de bewoners. Om het weer veilig te krijgen is zelfs een flink stuk grond afgegraven. De kosten van die hele schoonmaak van de omgeving lopen al in de tienduizenden euro’s.



Aanhoudingen

In januari besteedden de programma’s Opsporing Verzocht en Bureau Brabant uitgebreid aandacht aan deze zaak en toonden beelden waarop te zien was dat de beide bussen eerder in oktober in Urk bij een loods waren. Na de uitzendingen kwamen tientallen tips binnen die zijn uitgelopen. De combinatie van het onderzoek en de binnengekomen informatie heeft ons op het spoor van de twee 20-jarige Eindhovenaren gezet. In de vroege ochtend van woensdag 13 februari werden zij in hun woningen in de Eindhovense wijk Gestel aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de dumpingen van het chemisch afval, heling van de gestolen bestelbussen en het vervuilen van grond door het gedumpte afval. De twee mannen zitten vast voor verder onderzoek.