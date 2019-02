Man rijdt in op agenten na achtervolging op de snelweg

Toen agenten de auto op de A67 onder Helenaveen wilden controleren, ging de bestuurder er met hoge snelheid vandoor in de richting van Eindhoven. De agenten zetten direct de achtervolging in. Ter hoogte van de afrit Someren botste de vluchtauto tegen een politieauto. De verdachte kon toen echter nog wegkomen, waarna agenten de achtervolging met diverse eenheden voortzetten. Uiteindelijk reed de verdachte met de Citroën C4 zich klem op De Dommel in Best. Bij een poging om ook hier nog te ontsnappen, reed de verdachte in op enkele politievoertuigen en kon een agent nog maar net aan de kant springen. De verdachte vluchtte hierop lopend, maar kon snel in de omgeving worden opgepakt. In totaal raakten drie politievoertuigen en één dienstvoertuig van de Koninklijke Marechaussee bij de achtervolging beschadigd. Behalve het rijden in een gestolen personenauto wordt de bestuurder ook verdacht van het inrijden op de agent en het veroorzaken van meerdere aanrijdingen. De man zit nog vast.