Onderzoek naar dodelijk schietincident Oss in volle gang, geen aangiftes

Dinsdag verschenen in de media berichten dat er onlangs twee keer aangifte zou zijn gedaan door het latere slachtoffer of zijn familie in verband met bedreigingen. In de politiesystemen is hier echter niets over terug te vinden. Woensdag is met de familie van het slachtoffer gesproken, onder meer om hierover opheldering te krijgen: “Er zijn geen meldingen of aangiftes bij de politie gedaan. Het is een zeer emotionele periode voor de familie en dat begrijpen wij heel erg goed. Wij houden de familie op de hoogte van ontwikkelingen in ons onderzoek”, zo laat het rechercheteam weten.