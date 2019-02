Getuigen gezocht van overval tankstation

Rond 20.00 uur dinsdagavond kwamen drie onbekende mannen het tankstation binnen. Ze wisten sigaretten en een onbekend geldbedrag buit te maken. Er raakte niemand gewond. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de verdachten, daarbij is via Burgernet het publiek verzocht mee uit te kijken naar de gezochte mannen. De verdachten droegen donkerkleurige kleding.

Help! Deel informatie

Getuigen die informatie hebben over de overval kunnen zich melden bij de politie via 0900 – 88 44 of via het onderstaande digitale tipformulier. Anoniem delen van tips kan ook via 0800 – 7000 (Meld Misdaad Anoniem).