Gewapende overval drogisterij

Onder dreiging van een wapen werd de drogisterij op de Schildstraat overvallen. De overvaller, welke een grijze muts droeg, rende de winkel uit richting de Koolweg. Over de eventuele buit is op dit moment nog niets bekend.



Om de hulp van het publiek in te schakelen is kort na de overval via burgernet het signalement van de verdachte verspreid. De politie roept eventuele getuigen die de man voor, tijdens of na de overval gezien hebben op zich te melden. Zij kunnen telefonisch contact opnemen via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000 (Meld Misdaad Anoniem).