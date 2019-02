Media krijgen voortaan automatisch persalarm

De nieuwe update van het GMS-systeem bij het OC is een feit, en daarmee kunnen veel incidenten in onze eenheid voortaan automatisch gepagerd worden richting pers. Dat houdt in dat de centralist bij de uitgifte van een incident ook direct een persalarm geeft. Voorheen gebeurde dat handmatig en zo’n extra handeling in een vaak hectisch moment werkte niet lekker. Enkele eenheden in Nederland zijn al gestart met automatisch alarmeren. Uiteindelijk wordt dit een landelijke standaard waarmee elke eenheid werkt. Limburg gaat op 13 februari over naar het automatische systeem.



Lange discussie over automatisch pageren

Over automatisch pageren hebben de politie en de media een tijd lang stevig gediscussieerd. De media willen dat de politie lopende incidenten automatisch en direct via P2000 meldt. Dat proces liep echter niet vlekkeloos. Ondanks tal van initiatieven bleef het aantal gegeven pagermeldingen achter bij het aantal daadwerkelijke incidenten. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) trok al meerdere malen aan de bel en deponeerde klachten bij de directie communicatie in Den Haag, de Nationale Ombudsman én de vaste Kamercommissie van politie en justitie.



Fotografen en journalisten krijgen door het automatisch pageren vrijwel direct na opmaak van het incident in GMS een P2000-melding. Daarmee kunnen zij sneller dan nu op de plaats van een incident zijn om (beeld)verslag te doen. Voor alle duidelijkheid: media met een politieperskaart hebben toegang tot de pd, andere belangstellenden niet. De nieuwe werkwijze zal in het voorjaar van 2019 met de werkgroep Landelijke Politie Perskaart (LPP) worden geëvalueerd.



We hanteren in onze eenheid deze lijst bij automatisch alarmeren, conform afspraak met de NVJ. Diverse andere type (zware) incidenten gaan niet automatisch naar de media, daarvoor belt de centralist eerst met de afdeling communicatie voor overleg. Het is dan aan de woordvoerder - die uiteraard eerst overlegt met agenten ter plekke- of er een handmatig persalarm uitgaat.



Vragen of opmerkingen

Heb je als journalist vragen of opmerkingen over automatisch alarmeren, neem dan contact op met Michiel Maes, senior communicatieadviseur en woordvoerder Politie Limburg. Hij is bereikbaar via 088-1685305 of per mail via michiel.maes@politie.nl.