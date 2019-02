Plofkraak Handelstraat Utrecht

Rond 3.30 uur kreeg de politie melding van een plofkraak op een geldautomaat in de Händelstraat in Utrecht. Hierbij is de pui van het pand zwaar beschadigd. De twee verdachten gingen er daarna vandoor op een witte scooter in de richting van de Daphne Schippersbrug. Ze hebben geen buit gemaakt.

De impact van de plofkraak lijkt groot. In de vroege ochtend zijn vier woningen ontruimd. Twee buurtbewoners hebben zich direct ontfermd over hun buren. De gemeente doet verder onderzoek naar de bewoonbaarheid van de huizen en zorgt indien nodig voor opvang van de bewoners.

Help mee met politieonderzoek

De politie doet onderzoek naar de plofkraak op de Händelstraat in Utrecht en zoekt getuigen. Heeft u gezien wat er is gebeurd of heeft u meer informatie? En heeft u nog niet met de politie hierover gesproken? Dan komen we graag met u in contact! Bel 0900 8844 of anoniem 0800 7000 of vul het tipformulier in.