Politie zoekt getuigen overval

Omstreeks 10.10 uur kreeg de politie melding dat een schoenenwinkel aan de Lange Nieuwstraat was overvallen. Ter plaatse bleek dat twee mannen de winkel binnen waren gekomen. Beide overvallers waren donker gekleed en droegen gezichtsbedekking. Een van de personen had een wapen bij zich. Nadat de overvallers een nog onbekend geldbedrag hadden buitgemaakt zijn zij er vandoor gegaan op een scooter. Beide daders stapten achterop de scooter bij een derde persoon, tijdens de vlucht hielden zij zich niet aan de verkeersregels en reden onder andere op het trottoir. De politie wil graag spreken met getuigen die deze drie personen op de scooter hebben zien rijden of meer informatie hebben over deze overvallers. Heeft u informatie? Bel dan 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.

2019025459