Getuigen gezocht van woningoverval

Rond 14.00 uur kreeg de politie de melding van de woningoverval. Ter plaatse vertelde het slachtoffer dat twee mannen haar woning binnentraden en onder bedreiging van een steekwapen meerdere persoonlijke eigendommen van haar meenamen. De verdachten vertrokken vervolgens met tassen in de richting van de Jozef Israëllaan en de Frans Halskade. Sindsdien ontbreekt van hen elk spoor. De politie is een buurtonderzoek gestart.





Signalement verdachten



Jongen 1

Getint uiterlijk

Grijze spijkerbroek, witte sneakers, hoodie en donkere jas.



Jongen 2

Getint uiterlijk

Grijze hoodie, donkerblauwe jas en donkere schoenen.





Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien of gehoord hebben van de overval, of op andere wijze informatie beschikken over de overval. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek, belt u dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan via Meld Misdaad Anoniem, via het nummer 0800-7000.