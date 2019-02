Getuigen gezocht van autobranden

De brandweer bluste de auto’s, maar kon niet voorkomen dat de getroffen voertuigen total loss raakten. Omdat er vermoedelijk sprake is van brandstichting namen agenten beide voertuigen in beslag voor nader onderzoek. Er is aangifte gedaan. De politie onderzoekt of er een verband is met de twee autobranden, die eerder deze week plaatsvonden in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Op dinsdag 12 februari omstreeks 20:45 uur brandde er een voertuig uit op de Prins Johan Willem Frisolaan in Leidschendam. En op maandag 11 februari rond 23:00 uur stond een politievoertuig in brand.



Getuigen gezocht

De politie Leidschendam-Voorburg komt graag in contact met getuigen. Hebt u iets gezien of gehoord van de autobranden? Of hebt u camerabeelden van de omgeving van de brandhaarden? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.



Verdacht gedrag? Bel 1-1-2

Ziet u iets verdachts in de buurt of rondom voertuigen? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Kunt u bijvoorbeeld de verdachten omschrijven of hun vluchtrichting, aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Maak als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon. Meer tips vindt u op https://www.politie.nl/themas/melden.html .