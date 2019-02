Politie zoekt getuigen schietincident Jonker Fransstraat

Rotterdam - Woensdagmorgen heeft de politie vier kogelinslagen geconstateerd op de ruiten van een kapperszaak aan de Jonker Fransstraat in Rotterdam. Er is van buitenaf op de kapperszaak geschoten. Niemand is gewond geraakt. Er is direct een buurtonderzoek gestart en ook camerabeelden worden bekeken. De politie onderzoekt de zaak en is nog op zoek naar meer getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben of mogelijk ook beeldmateriaal hebben dat kan helpen bij het onderzoek.