Schietpartij Oostervantstraat: verdachte meldt zich bij politie

Rotterdam - Een 50-jarige Rotterdammer is donderdagmiddag in een portiek op de Oostervantstraat neergeschoten. Hij raakte gewond en is voor behandeling overgebracht naar een ziekenhuis. Even later meldde zich een 51-jarige verdachte (zonder bekende woonplaats) bij een politiebureau. Hij is daar aangehouden.