Fietsster aangereden door bestelbus

Het ongeval vond plaats rond 09.30 uur op de Bierensstraat. De fietsster reed daar toen ze door een bestelbus die vermoedelijk aan het keren was werd aangereden. Het slachtoffer is met een ambulance voor controle naar een ziekenhuis overgebracht. De chauffeur (27 jaar uit Litouwen) van de bestelbus reed onder invloed van alcohol (320 ug/l) en is aangehouden. Hij is meegenomen naar een politiebureau voor verhoor.