Productielocatie verdovende middelen in woning

Rond 13.30 uur kwam een melding bij de hulpdiensten binnen van mogelijk een productielocatie in de woning.

De Adviseur Gevaarlijke Stoffen van de Brandweer heeft metingen verricht en het pand betreden. Daarbij bleek dat er inderdaad sprake is van een productielocatie. Daarop werd de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) in kennis gesteld en die zijn op dit moment onderweg naar Sittard.

Omvang

Hoe groot de productielocatie is, wat er geproduceerd wordt en om welke hoeveelheden het gaat, is op dit moment nog niet bekend.

Dat zal duidelijk worden wanneer LFO het pand onderzocht heeft. Voor zover bekend is de productielocatie niet in werking.

Omwonenden

De bewoners van één van de naastgelegen woningen zijn door de hulpdiensten uit de woning gehaald. De andere naastgelegen woning is niet bewoond. De overige bewoners in de omgeving zijn in kennis gesteld.

Afzetting

De omgeving van de woning is afgezet. Hoe lang deze afzetting nog gaat duren, is niet bekend.

Meer informatie aantreffen of vermoeden productielocaties

https://www.politie.nl/themas/aantreffen---vermoeden-drugslab.html