Getuigenoproep woningoverval Witteveen

Woensdagavond 13 februari 2019 rond 20:30 uur kwam bij de politie een melding binnen van een woningoverval aan de Mr. J.B. Kanweg in Witteveen. Bij deze overval bedreigde de dader een 58-jarige vrouw met een wapen. De dader heeft twee geldkistjes uit de woning weggenomen. De kistjes zijn blauw en rood van kleur.

Van de dader is het volgende signalement bekend:

man;

+/- 40 jaar oud;

blanke huidskleur;

+/- 1.80m lang;

normaal postuur;

vol gezicht;

sprak accentloos Nederlands;

zwarte broek;

zwarte leren jas;

bril met opvallend dik, zwart montuur;

zwarte wintermuts.



Eerdere inbraak

Opvallend is dat eind januari ook al werd ingebroken in dezelfde woning. De dader werd toen overlopen door een van de bewoners. Er heeft toen een korte worsteling plaatsgevonden met de dader, hierbij vielen geen gewonden. Tijdens die inbraak werd ook geprobeerd de geldkisten mee te nemen, dit is de dader toen niet gelukt. De politie onderzoekt momenteel of deze twee incidenten verband met elkaar houden.



Getuigenoproep

Heeft u woensdagavond in de omgeving van Witteveen een persoon gezien die voldoet aan dit signalement of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844.

Daarnaast verzoekt de politie personen die in de omgeving van Witteveen geldkistjes aantreffen direct contact op te nemen met de politie en de kistjes niet te verplaatsen of aan te raken.