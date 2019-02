Diefstal met geweld uit woning

In het oplossen van misdrijven gebruikt de politie ook beelden van camera’s, als die in/om een woning of in de directe omgeving van een misdrijf aanwezig zijn. Steeds meer particulieren gaan hun eigendommen net als bedrijven, beveiligen met camera’s. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. Ook een camera en mogelijk beelden die bruikbaar kunnen zijn voor dit onderzoek? U kunt eventuele beelden uploaden via het tipformulier onderaan deze pagina.

Aanmelden voor camera in beeld of wilt u meer informatie? U leest dit op onze site onder Thema’s > Camera in beeld.