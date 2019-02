Politie zoekt getuigen van ruzie

Rond de klok van 12.40 uur werden de agenten door de meldkamer gestuurd. Op de weg lag een man op de grond. Hij was gewond geraakt. Door omstanders werd gemeld dat een andere man met een zwarte personenauto hierbij betrokken was. Deze man is nadien weggereden. Van omstanders kregen we informatie die leidde naar die betrokken man in deze zaak. Hij heeft zich bij de politie gemeld.

Gedurende de middag en avond is de situatie van het 28-jarige slachtoffer uit Zutphen verslechterd. De politie is op zoek naar getuigen die voorafgaand aan dit incident iets hebben gezien of gehoord. Het slachtoffer was op de fiets vanaf de wijk Zuidwijken. De politie sluit niet uit dat tussen 12.30 uur en 12.40 uur op die route meerdere mensen het slachtoffer hebben gezien of dat hij hen heeft aangesproken. De man leek hierbij mogelijk geëmotioneerd of boos.