Oogstrijpe hennep

In de woning bleken op zolder honderdtweeënvijftig (152) bijna oogstrijpe hennepplanten te staan. De politie nam de planten en de bijbehorende apparatuur (lampen etc) in beslag. Bij controle bleek er bovendien sprake te zijn van diefstal van stroom.

Omdat in 2017 al eerder een hennepkwekerij in het pand was aangetroffen waarbij ook sprake was van diefstal van stroom, waarvan de rekening nog niet was voldaan, besloot Liander de stroom buiten de meterkast, in de straat, af te sluiten. Dat betekent dat de bewoners tegen hoge kosten aanlopen als zij weer aangesloten willen worden op de elektriciteit.

De bewoners van het pand werden niet aangetroffen. Zij worden op een later moment gehoord.

2019016233