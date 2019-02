Positieve reacties op fouilleeractie

Zaanstad - Op donderdagavond heeft er voor de derde keer een preventief fouilleeractie plaatsgevonden in het centrum en in Poelenburg in Zaanstad. In het centrum is gefouilleerd in de Zilverpadsteeg, Parkstraat en een deel van de Dam. Verder zijn de bezoekers van 2 coffeeshops en een shisalounge gefouilleerd. De actie is vervolgens voortgezet in Poelenburg. Hierbij werd iedereen die op straat was gefouilleerd.