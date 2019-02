Woningbrand leidt naar hennepkwekerij

Bij dit soort hennepkwekerijen gaat het vaak om drugscriminelen die ergens een slaapkamer of zolder huren van de eigenaar of huurder van een woning. De bewoner heeft er geen omkijken naar en krijgt toch betaald voor de geboden ruimte. Totdat de kwekerij wordt ontdekt, want dan blijkt de bewoner in een keer aansprakelijk te zijn, terwijl de echte crimineel niet of moeilijk te pakken is. Bij brand, zoals in dit geval, is de kans groot dat de verzekering niets uitbetaalt. Daarnaast zal de betrokkene bij iedere andere verzekering geweerd worden. Bij diefstal van stroom moet een nieuwe meter worden aangekocht en kost zomaar een paar duizend euro's. Bovendien wordt een schatting gemaakt over hoe vaak er geoogst is, en hoeveel er met eerdere kweken is verdiend. Ook dit bedrag moet worden terugbetaald.