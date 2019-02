Getuigen gezocht beroving vrouw met rollator Robert Fruinlaan

De mannen zagen er allebei jong uit, rond de 17 jaar oud. Ze hadden een slank postuur, licht getinte huidskleur en allebei een zwarte jas. De recherche onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen. Heeft u informatie over dit incident of beeldmateriaal opgenomen op b.v. de vluchtroute Neem dan contact op via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Via het tipformulier kan men beeldmateriaal ter beschikking stellen van de politie.