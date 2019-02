EVA-team houdt vier veroordeelden aan

Amsterdam

De politie hield dinsdagmiddag 5 februari een 56-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, aan in Amsterdam op de Martelaarsgracht. De man had zich in de zomer van 2018 onttrokken aan zijn detentie en moet nu nog een gevangenisstraf van 109 dagen uitzitten voor heling.



Bodegraven

Op de Reigeroord hielden agenten van het EVA-team vrijdag 8 februari een 49-jarige man aan die in 2018 veroordeeld was tot 14 maanden gevangenisstraf wegens overtreding van de Opiumwet. Nu de man is aangehouden moet hij zijn openstaande gevangenisstraf van tien maanden nog uitzitten.

Den Haag

Het EVA-team slaagde er op maandagochtend 11 februari in om een 50-jarige man op de Westvlietweg aan te houden. De man heeft nog 284 dagen gevangenisstraf openstaan voor vermogensdelicten.



Noordwijk

Op maandagmiddag 11 februari hield het EVA-team in een woning op de Albert Verweystraat een 28-jarige man aan. Hij moet nog 105 dagen de gevangenis in als gevolg van herroeping van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. De man hield zich namelijk niet aan de voorwaarden die hieraan verbonden waren. Eerder was de man veroordeeld voor poging doodslag/moord, verlaten plaats ongeval en rijden onder invloed.



Actief opsporen en aanhouden veroordeelden

Het zogenoemde EVA-Team, waarbij EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften, van de politie-eenheid Den Haag spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf en houdt deze aan.