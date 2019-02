Politie onderzoekt overval zonnebankstudio Rotterdam-Zuid

De zon scheen, maar toch waren er veel zonnebanken bezet. Het was iets na 12.15 uur toen de licht getinte man de winkel binnen kwam. Hij liep op de verkoopster af en maande haar tot het openen van de kassa. Hij pakte het geld eruit en verdween weer richting de Beijerlandse laan. De man was niet gewapend en er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. De politie onderzoekt de overval en bekijkt momenteel de camerabeelden. Ook worden getuigen die iets hebben gezien vanmiddag opgeroepen zich te melden. Dat kan via 0900-8844 of als u liever anoniem blijft via 0800-7000. Ook kunt u het tipformulier onderaan invullen.