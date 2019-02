Politie zoekt getuigen schietincident Boermarke

Rotterdam - De politie hield vrijdag 8 februari twee verdachten aan na een schietincident in een woning aan de Boermarke in Rotterdam. De 70-jarige man is inmiddels heengezonden, de ander zit nog vast. De politie is nog volop bezig met het onderzoek, waaronder het bekijken van camerabeelden, maar zoekt nog steeds getuigen.