Bejaarde vrouw belt 112 met inbreker naast haar bed

De vrouw lag te slapen in haar woning aan de Zilverwiek in Zundert toen ze rond 22.30 uur wakker werd van een geluid. Zij opende haar ogen en zag naast haar bed een man staan die in een nachtkastje aan het rommelen was. De vrouw riep de man aan dat hij ‘weg moest wezen’, maar de inbreker reageerde niet en ging onverstoorbaar verder. Daarop stond ze op en liep naar de woonkamer. Ook daar zag ze dat alle lades en kastjes doorzocht waren. Hierop pakte ze de telefoon en belde ze het alarmnummer 112. Ondertussen ging de dader en rustig vandoor via de achterdeur. Hij nam onder meer waardepapieren en sieraden mee.