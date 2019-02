Onbesuisd rijgedrag mogelijk oorzaak van dodelijk ongeval A59. Slachtoffer (25) komt uit Rotterdam.

Getuigen verklaarden tegenover de politie dat zij de auto van het slachtoffer kort voor de aanrijding met hoge snelheid over de A59 zagen rijden. Hij haalde daar zigzaggend, links en rechts, diverse auto’s in. Korte tijd later reed de auto achterop een rijdende vrachtwagen en vloog in brand. Inmiddels is vastgesteld dat het slachtoffer een 25 jarige inwoner van Rotterdam is.