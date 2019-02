Getuigen supermarktoverval gezocht

Signalement verdachte

Meteen na de overval werd via burgernet de hulp van het publiek ingeschakeld. Daarbij werd het signalement van de verdachte verspreid. Dit luidt als volgt: man, ongeveer 1.60 meter lang, stevig postuur, droeg gezichtsbedekkende kleding, een overwegend witte sjaal met bruine en zwarte strepen in de lengte en een zwarte jas. Daarnaast droeg hij dunne, zwarte sporthandschoenen.

Meld informatie

In het kader van het onderzoek is de politie dringend op zoek naar getuigen. Eventuele getuigen die de man voor, tijdens of na de overval gezien hebben, worden verzocht zich te melden. Zij kunnen telefonisch contact opnemen via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000 (Meld Misdaad Anoniem).