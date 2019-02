Inval kraakpand Leidseweg

Na meerdere meldingen van overlast door buurtbewoners over een gekraakt pand aan de Leidseweg in Utrecht, heeft de politie hier woensdag 13 februari rond 14 uur een inval gedaan. Buurtbewoners maakten zich onder meer zorgen over de brandveiligheid en hadden vermoedens dat er in het pand gestolen fietsen werden gestald.



Bij het binnentreden ontdekte de politie meerdere gestolen fietsen en een gestolen scooter. Deze zijn in beslag genomen. Ook bleek het gas illegaal afgetapt te worden. Het gas is inmiddels afgesloten. De gemeente heeft een stookverbod opgelegd; dit betekent dat er geen vuur in het pand of de tuin mag worden gemaakt. In het pand bevond zich een 27-jarige man uit Utrecht, die gesignaleerd stond om aangehouden te worden omdat hij een gevangenisstraf van 85 dagen moet uitzitten. Hij is direct aangehouden.



De gemeente heeft de pandeigenaar gemaand om de krakers eruit te zetten.