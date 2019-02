Meisje lastig gevallen door onbekende man; politie zoekt getuigen

Het meisje fietste rond 18.30/18.45 uur vanaf de Nieuwe Brug over de Lemelerweg naar de Beukenallee. Ter hoogte van de oversteek van de Lemelerweg naar de Beukenallee werd ze plotseling lastig gevallen door een onbekende man. Na de melding is de politie een onderzoek gestart. Ter plaatse werd forensisch onderzoek verricht.



In het onderzoek is de politie is op zoek naar eventuele getuigen. Personen die vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur iets gezien hebben in de omgeving van de Lemelerweg/Beukenallee dat met de zaak te maken kan hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.

(2019070520)