Granaat op straat in Purmerend

Direct is de omgeving afgezet en werd een aantal omliggende panden uit voorzorg ontruimd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse gekomen om het voorwerp te onderzoeken. Het bleek te gaan om een granaat. Het explosief is veiliggesteld en meegenomen voor sporenonderzoek. De politie stelt een onderzoek in. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.