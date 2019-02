Vuurwapen aangetroffen bij aanhoudingen op Spui

Een getuige meldde vrijdagavond bij de politie dat een persoon in een groepje van totaal drie mannen mogelijk in het bezit was van een vuurwapen. Agenten zagen op het Spui drie mannen lopen die voldeden aan het signalement. De drie werden rond 00.15 uur aangehouden op verdenking van het in bezit hebben van een vuurwapen. Na onderzoek bleek een van de mannen daadwerkelijk een vuurwapen bij zich te dragen. Het drietal, twee mannen van 28 en 30 jaar oud uit Rotterdam en een 57-jarige man uit Den Haag zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.