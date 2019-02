Agente aangereden na staande houding in Vlissingen

We zijn op zoek naar getuigen van de incidenten in Vlissingen en Oost-Souburg. Hebt u informatie? Deel deze dan via 0900 8844 of via het Politie WhatsApp nummer 06 12007006. Belt u liever anoniem? Bel dan 0800 7000 of vul het tipformulier in. Vermeld bij uw reactie zaaknummer 2019037780. De identiteit van de man is bij ons bekend. Hij staat inmiddels landelijk gesignaleerd.